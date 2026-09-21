Экономика

ЦБ предложил учитывать долги по ЖКУ и алиментам в долговой нагрузке

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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ЦБ РФ предлагает расширить состав долговой нагрузки заемщиков: в нее могут войти неуплата жилищно-коммунальных услуг и алиментов. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, о котором сообщают «Известия»; на публикацию ссылается ТАСС.

Важное условие — по таким задолженностям уже должно быть начато исполнительное производство. Кроме того, регулятор намерен обязать банки при выдаче кредитов учитывать не только официальные займы, но и долги по коммуналке, услугам связи и алиментам, если дело дошло до судебных приставов.

Также ЦБ планирует обязать кредиторов принимать во внимание платежи по договорам рассрочки. Отдельно регулятор проработает включение в ПДН рассрочек от застройщиков.

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