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В спальных районах Казани усилили мобильную сеть

Служба новостей Автор статьи
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Новое телеком-оборудование заработало для жителей сразу нескольких улиц в Ново-Савиновском и Кировском районах. Объекты связи МегаФона обеспечили мобильным сигналом резидентов популярных жилых комплексов и посетителей общественных пространств, а также разгрузили соседние базовые станции.

На «Кварталах» инфраструктура связи охватила территорию ЖК «Счастье в Казани» на улице Гаврилова. Благодаря перераспределению нагрузки качество покрытия улучшилось в популярных у местных жителей парках «Континент» и «Савиново». В то же время дополнительным оборудованием инженеры усилили сеть в локациях с плотной высотной застройкой в Кировском районе, включая ЖК «Евразия» и «Крыловка Парк» на Краснококшайской улице.

Увеличение количества объектов связи обеспечило потребности все большего числа жителей в районах с масштабной жилой застройкой. Анализ сетевой активности помог оператору точно определить локации для запуска нового телеком-оборудования.

«Самая быстрорастущая аудитория в этих районах — молодежь до 24 лет. За год число абонентов этого возраста выросло на 16%, и они же лидируют по темпам потребления услуг связи. Чтобы опережать запросы наших клиентов, мы развиваем инфраструктуру. Это не только улучшает качество сигнала сейчас, но и создает технологический задел для развития сети в будущем», — прокомментировал Валерий Борунов, директор МегаФона в Татарстане.

При строительстве базовых станций особое внимание специалисты уделили качеству голосовой связи. Новое оборудование настроено так, чтобы свести к минимуму потери сигнала при прохождении через стены и перекрытия зданий, а также при перемещении абонента из помещения на улицу и в обратном направлении.

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