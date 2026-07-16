Бензин АИ-98 в Татарстане подорожал на 4,5 рубля за неделю

За неделю с 7 по 13 июля литр высокооктанового бензина АИ-98 в Татарстане взлетел в цене на 4,53 рубля — до 98,40 рубля. Это рекордный скачок среди всех видов топлива в республике. Остальные марки вели себя скромнее: АИ-95 прибавил 10 копеек (до 73,85 рубля), дизель — 8 копеек (до 81,65 рубля), а АИ-92 — 13 копеек (до 68,11 рубля). В итоге средняя стоимость литра топлива в регионе выросла на 19 копеек — до 71,34 рубля. Несмотря на удорожание, татарстанские заправки остаются выгоднее соседних: в Приволжском округе литр в среднем стоит 73,18 рубля.