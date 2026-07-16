Экономика

Бензин АИ-98 в Татарстане подорожал на 4,5 рубля за неделю

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
За неделю литр АИ-98 в Татарстане подорожал на ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

За неделю с 7 по 13 июля литр высокооктанового бензина АИ-98 в Татарстане взлетел в цене на 4,53 рубля — до 98,40 рубля. Это рекордный скачок среди всех видов топлива в республике. Остальные марки вели себя скромнее: АИ-95 прибавил 10 копеек (до 73,85 рубля), дизель — 8 копеек (до 81,65 рубля), а АИ-92 — 13 копеек (до 68,11 рубля). В итоге средняя стоимость литра топлива в регионе выросла на 19 копеек — до 71,34 рубля. Несмотря на удорожание, татарстанские заправки остаются выгоднее соседних: в Приволжском округе литр в среднем стоит 73,18 рубля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

9 часов назад

В Steam началась бесплатная раздача игры

Гид по Казани

день назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

барьерная дезинсекция от клопов цена

Новости России

день назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

Интересное в Казани

2 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

стапельные работы в Челябинске

Технологии

день назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

Новости России

15 часов назад

Синоптики пересмотрели прогноз на конец лета: август и сентябрь принесут неожиданные изменения

Кулинария

день назад

Забудьте про магазинные напитки: 2 лимона и литр воды превращаются в идеальный домашний лимонад

Польза

день назад

Жёлтый пластик снова станет белым: 5 капель на ватный диск возвращают окнам свежий вид

Гороскопы

3 часа назад

Верность не их сильная сторона: астролог раскрыл знаки Зодиака, которым приписывают тягу к изменам
Экономика
2 часа назад

ЦБ: ремонты НПЗ замедлили выпуск в базовых отраслях

Банк России сообщил, что внеплановые ремонты НП...

Кулинария

58 минут назад

Котлеты больше не готовлю: из обычного фарша получается нежный бризоль с ресторанной подачей

Технологии

час назад

Врачи зафиксировали рост «смартфонной кисти» у молодежи

Технологии

2 часа назад

Новый метод мониторинга аккумулятора передает данные по силовым проводам

Технологии

4 часа назад

Xiaomi прекратила поддержку смартфонов Xiaomi 12 и Poco X5
Казанцев призвали не создавать панику на АЗС
Новости Казани
12 часов назад

Казанцев призвали не создавать панику на АЗС

Технологии

5 часов назад

Более 70% медиаспециалистов в России внедряют GEO для нейросетей

Технологии

10 часов назад

Google Pixel 10 получил ИИ, работающий без интернета

Технологии

11 часов назад

Расходы на ИИ в клиентском сервисе превысят затраты на персонал к 2030 году
ГигаЧат от Сбера научился распознавать эмоции п...
Технологии
14 часов назад

ГигаЧат от Сбера научился распознавать эмоции по голосу