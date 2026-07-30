Банк России продал 22 тонны золота, став главным продавцом в мире

Банк России во втором квартале 2026 года продал 22 тонны золота, став крупнейшим продавцом драгоценного металла в мире. На втором месте по этому показателю оказалась Турция, реализовавшая 4 тонны, следует из данных Всемирного золотого совета.

В то же время центральные банки других стран нарастили закупки до рекордного уровня — 289 тонн за квартал, что на 62% больше, чем годом ранее. Наибольший объем приобрела Польша (51 тонна), далее следуют Китай (33 тонны), Узбекистан (16 тонн), Казахстан (15 тонн), Иордания и Чехия (по 6 тонн).

Золотые резервы Банка России на июль 2026 года составляют 73,4 миллиона тройских унций, или 2 283 тонны. Запасы сокращаются шестой месяц подряд: за первое полугодие было продано около 44 тонн золота.