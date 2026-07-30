Экономика

«Автодор» заработал на платных дорогах 74,4 млрд рублей за полгода

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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За первые шесть месяцев 2026 года выручка госкомпании «Автодор» от проезда по платным трассам составила 74,4 млрд рублей. Это на 22% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из отчётности компании по РСБУ.

Во втором квартале сборы оказались выше, чем в первом: с апреля по июнь компания получила 43,6 млрд рублей (плюс 21,4%), тогда как в январе–марте — 30,8 млрд рублей (рост на 22,7%).

Одной из причин увеличения доходов стало плановое повышение тарифов. Как заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко (цитата по «Интерфаксу»), проезд одного километра для легкового автомобиля обходится в среднем в 6 рублей, а для грузовика — от 14 рублей.

За 2025 год компания заработала 140 млрд рублей, за 2024-й — 112 млрд рублей. Под управлением «Автодора» находится 6 тыс. км трасс, из которых платными являются 3,6 тыс. км.

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