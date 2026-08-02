Экономика

Аудиторы США не увидели оснований для покупки 11 ледоколов за $7 млрд

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Счетная палата США пришла к выводу, что приобретение 11 ледоколов у Финляндии не имеет достаточного обоснования. Сделку почти на $7 млрд в октябре прошлого года объявил президент Дональд Трамп, контракты заключили без тендера.

Директор по контрактам и закупкам в сфере национальной безопасности Шелби Оукли заявила, что у ведомства нет информации или аналитических данных, оправдывающих закупку. Ее сомнения приводит The New York Times. Администрация обосновала отказ от конкурса общественными интересами, однако план финансирования инфраструктуры для обслуживания судов и экипажей в документах отсутствует. По данным береговой охраны, такие расходы, вероятно, составят миллиарды долларов.

Оукли сравнила ситуацию с победителем лотереи, который тратит выигрыш на особняк и разоряется из-за расходов на его содержание. Опрошенные NYT эксперты считают, что столько ледоколов не требуется: у России 56 полярных ледоколов, а у Китая — пять.

Специалист Рональд О'Рурк отметил, что Трамп игнорирует различия между странами: в арктической части России живут более двух миллионов человек, а на Аляске — менее 20 тысяч американцев. Reuters также сообщает, что чиновники обсуждали возможность привлечения российских атомных ледоколов для добычи газа и СПГ на Аляске.

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