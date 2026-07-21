Умерла поэтесса и режиссер Нафиса Сабирзянова
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На 62-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры Татарстана, поэтесса, режиссер и сценарист Нафиса Сабирзянова. Об этом сообщила пресс-служба Альметьевска.
Сабирзянова посвятила жизнь сохранению татарской культуры, языка и народных традиций. Она создавала телепередачу «Җомга», а ее стихи, положенные на музыку ведущими композиторами, исполняли звезды татарской эстрады.
В администрации города ее назвали человеком «удивительной душевной щедрости, вдохновенным творцом, чутким наставником и верным хранителем нашей культурной памяти».
Родным, близким и друзьям поэтессы выразили соболезнования.
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