Умерла поэтесса и режиссер Нафиса Сабирзянова

На 62-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры Татарстана, поэтесса, режиссер и сценарист Нафиса Сабирзянова. Об этом сообщила пресс-служба Альметьевска.

Сабирзянова посвятила жизнь сохранению татарской культуры, языка и народных традиций. Она создавала телепередачу «Җомга», а ее стихи, положенные на музыку ведущими композиторами, исполняли звезды татарской эстрады.

В администрации города ее назвали человеком «удивительной душевной щедрости, вдохновенным творцом, чутким наставником и верным хранителем нашей культурной памяти».

Родным, близким и друзьям поэтессы выразили соболезнования.