Экономика

Арбузы и дыни подорожали на 39-42% по данным NTech

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Согласно данным аналитической компании NTech, в середине июля розничные цены на арбузы и дыни значительно превысили прошлогодние. Арбуз подорожал на 39% — до 66,4 рубля за килограмм, дыня — на 42%, до 151,5 рубля.

За последнюю неделю цены на бахчевые практически не изменились. Однако за две недели до этого арбуз подешевел на 17%, а дыня, напротив, прибавила 2%. Данные за следующую неделю пока не опубликованы.

Мониторинг NTech был приведён в газете «Известия». В Министерстве сельского хозяйства изданию пояснили, что на рынке сейчас преобладают импортная продукция и ранний урожай российских фермеров.

Основной объём отечественного урожая бахчевых ожидается в августе. По мере поступления товара на рынок предвидится корректировка цен. К 21 июля аграрии собрали более 12 тыс. тонн продовольственных бахчевых культур.

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