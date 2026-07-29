Экономика

Anglo American продает De Beers за $5,4 млрд

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Anglo American объявила о продаже алмазодобывающей компании De Beers консорциуму Global Diamond Consortium (GDC) за $5,4 млрд. Согласно Bloomberg, Anglo получит $1 млрд за 85% своей доли в De Beers, из которых $750 млн будут выплачены немедленно, а $250 млн — с отсрочкой. Дополнительно GDC внесет $500 млн в Anglo.

Сделка происходит на фоне давления на Anglo American: в 2024 году компания отклонила предложение BHP о покупке за $50 млрд, после чего решила избавиться от De Beers. Anglo купила De Beers в 2011 году, а теперь продает ее на фоне падения спроса на алмазы.

По оценке Bloomberg, текущая стоимость De Beers составляет около $3 млрд. Выручка компании в 2024 году ожидается на уровне $665 млн, что значительно ниже пиковых показателей. Алмазная отрасль переживает кризис: с 2013 по 2022 год спрос не восстановился до уровня 2008-2009 годов, когда из-за финансового кризиса алмазы подешевели до $1 за карат.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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