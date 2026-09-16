Аналитики «Эйлер»: маржа нефтепереработки может стать максимальной в 2026 году

Аналитики «Эйлер» ожидают, что в третьем квартале маржа переработки нефти в России может стать самой высокой в 2026 году. По их расчетам, крэк-спред на бензин вырастет на 16,8% и составит $320 за тонну, на дизтопливо — на 14,4%, до $460 за тонну. Это будет максимум с 2024 года. При этом EBITDA от продажи дизтоплива на внутреннем рынке относительно второго квартала увеличится на 67%, до 55 тыс. руб. за тонну, бензина — на 71%, до 41 тыс. руб. за тонну.

Однако, как отмечают аналитики, рост, вероятно, будет временным. По мере восстановления предложения топлива оптовые цены и маржа начнут снижаться. В четвертом квартале они ждут сокращения крэк-спреда на дизель почти на 22%, а на бензин — на 16%. Сейчас экспорт нефтепродуктов из России запрещен. Вывоз бензина запрещен для всех участников рынка до 31 января 2027 года. Экспорт дизтоплива, судового топлива и газойлей с 1 октября разрешат только самим производителям.

Нефтяники все равно заработают на высоких ценах благодаря топливному демпферу. Если цены на нефть превышают целевой уровень, государство выплачивает нефтепереработчикам около 70% недополученной прибыли от продаж внутри страны, чтобы те не поднимали цены и меньше экспортировали. Если цены ниже, производители платят в бюджет. Наибольшие выплаты получают компании с высокой долей переработки: Башнефть (80–90% от объемов добычи) и Газпромнефть (70–75%). У Татнефти, Роснефти и Лукойла доля около 50%, у Сургутнефтегаза — около 30%.

На взгляд аналитиков, наиболее интересной выглядит Газпромнефть. За счет нефтепереработки в первом полугодии она увеличила EBITDA на 42%, чистую прибыль — почти в 2 раза, а дивдоходность за 6 месяцев составит 7,6%. Акции компании выросли на 13,5% с начала года на падающем рынке. Краткосрочно могут быть интересны бумаги Татнефти и Лукойла. Башнефть не публиковала результаты за 1П2026, а продажа властями Башкирии своего пакета ставит под вопрос дивидендные выплаты за 2026 год, поэтому идей в акциях этой компании аналитики пока не видят.