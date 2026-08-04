«Алроса» снизила издержки на 65 млрд рублей

Горнодобывающая компания «Алроса» сократила эксплуатационные издержки на 65 млрд рублей (25%), следует из сообщения на сайте Кремля. Такие данные привёл генеральный директор Павел Маринычев на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

Несмотря на оптимизацию, «Алроса» сохраняет мировое лидерство: на неё приходится 30% глобальной добычи в каратах, а запасы достигают 1 млрд карат — около половины общемировых. В группе трудятся примерно 33 тыс. человек, эксплуатируются пять горно-обогатительных комбинатов и более 20 месторождений.

Сокращение расходов не привело к остановке инвестиционных проектов. Компания продолжает создавать крупнейший в Европе ограночный кластер на базе смоленского «Кристалла», разрабатывает новые месторождения, включая проект «Мир – Глубокий» с горизонтом добычи до 2070 года, и развивает золотодобычу. Также «Алроса» участвует в строительстве Новоленской ТЭС и модернизации Светлинской ГЭС.

В части импортозамещения компания полностью перешла на отечественное программное обеспечение, а доля оборудования с российскими технологиями достигла 98%. Кроме того, совместно с МГУ подтверждена углеродная нейтральность: кимберлит поглощает больше CO2, чем производит предприятие.