Аксаков: банки снизят расходы на подключение к цифровому рублю

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в разговоре с ТАСС, что издержки банков на интеграцию с платформой цифрового рубля будут уменьшаться. Для этого требуется скоординированная работа регулятора и представителей финансового сектора, подчеркнул он.

Банк России совместно с кредитными организациями и IT-компаниями разрабатывает стандартные технические решения, которые банки смогут применять при внедрении новой формы национальной валюты. Как отметил Аксаков, крупнейшие банки уже готовы работать с цифровым рублем и предлагать продукты на его основе.

Для средних и малых банков стоимость необходимой технической базы остается значительной проблемой, однако эта сложность постепенно уменьшается. По словам Аксакова, банки второго эшелона и небольшие кредитные учреждения должны подключиться к платформе в течение ближайших двух лет.