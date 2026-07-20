Акции Ozon обвалились на 14% после атак на склады Wildberries

Акции Ozon резко подешевели после сообщений об ударах по складам Wildberries: в начале торгов 20 июля котировки упали почти на 14%, до 2484,5 рубля.

Этот уровень стал минимальным для бумаг торговой площадки с декабря 2024 года. Объем торгов при этом достиг рекордных 5 млрд рублей.

Игра на понижение началась еще в выходные. После того как котировки снизились на 3%, биржа ограничила выставление заявок ниже этой цены.

На бумаги других компаний, связанных со складской инфраструктурой, такая реакция не распространилась. За три дня акции X5 Group, «Ленты» и «Магнита» выросли на 5–8%, а бумаги «М.Видео» прибавили 13%.

На фоне случившегося страховщики заговорили о возможном ужесточении условий страхования складских комплексов. В отрасли допускают повышение тарифов и увеличение франшиз.