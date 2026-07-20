Экономика

Акции Ozon обвалились на 14% после атак на склады Wildberries

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Акции Ozon резко подешевели после сообщений об ударах по складам Wildberries: в начале торгов 20 июля котировки упали почти на 14%, до 2484,5 рубля.

Этот уровень стал минимальным для бумаг торговой площадки с декабря 2024 года. Объем торгов при этом достиг рекордных 5 млрд рублей.

Игра на понижение началась еще в выходные. После того как котировки снизились на 3%, биржа ограничила выставление заявок ниже этой цены.

На бумаги других компаний, связанных со складской инфраструктурой, такая реакция не распространилась. За три дня акции X5 Group, «Ленты» и «Магнита» выросли на 5–8%, а бумаги «М.Видео» прибавили 13%.

На фоне случившегося страховщики заговорили о возможном ужесточении условий страхования складских комплексов. В отрасли допускают повышение тарифов и увеличение франшиз.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр

что делать если в доме появились тараканы

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я устал учить новичков, которые уходят через неделю»: как казанская IT-компания создала AI-платформу для сохранения знаний на производстве

стапельные работы цена в Казани

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

19 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Глава комитета по наследию Иван Гущин не исключ...

Новости Казани

25 минут назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

Технологии

56 минут назад

Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Технологии

час назад

Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе
Ахметов подведет итоги работы парламента за пол...
Новости Татарстана
час назад

Ахметов подведет итоги работы парламента за полгода

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Технологии

час назад

Хакеры прячут серверы в блокчейне биткоина

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
4 дня назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии