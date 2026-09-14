Акции «Газпрома» прибавили 4,03% и достигли 95,75 рубля

14 сентября к 11:29 мск одна акция «Газпрома» на Московской бирже стоила 95,75 рубля — на 4,03% больше, чем по итогам предыдущей сессии. За это время объём сделок составил 4,19 млрд рублей.

Днём ранее, 11 сентября, торги закрылись на отметке 92,40 рубля при обороте 6,40 млрд рублей. За последние 12 месяцев капитализация «Газпрома» сократилась на 22,8%.

«Газпром» — глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и продажей газа, газового конденсата и нефти. Она удерживает мировое лидерство по добыче природного газа, владеет крупнейшими запасами и самой протяжённой газотранспортной системой — 182 000 км.

По выручке компания занимает первое место среди российских компаний, реализуя половину всего газа, продаваемого в стране. Государству принадлежит более 50% акций корпорации.