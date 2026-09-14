Акции «ЕвроТранса» подорожали до 38% на торгах в Москве

Бумаги «ЕвроТранса» резко выросли в цене в ходе сегодняшних торгов. На пике подорожание достигало 38%, а к текущему моменту котировки прибавляют около 27%.

Из-за быстрого роста стоимости акций Московская биржа с 11:12 до 11:42 мск проводила по ним дискретный аукцион. Такой механизм применяют, чтобы стабилизировать торги при резких колебаниях цены.

Прибавка к цене наблюдается на фоне коррекции после значительного снижения котировок в предыдущие недели.