Экономика

44% российских компаний прогнозируют снижение прибыли в 2026 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Почти половина российских предприятий ожидает падения прибыли в 2026 году по сравнению с 2025-м. Таковы данные опроса, проведенного Банком России. Около 30% участников не ждут изменений, а примерно 25% прогнозируют рост, причем более половины из них — скромный, в пределах 5%.

Основные причины пессимистичных ожиданий — удорожание сырья, комплектующих и логистики, а также снижение спроса. При этом большинство компаний не планируют существенно сокращать персонал. О намерении уменьшить штат сообщали в основном те организации, у которых прибыль уже снизилась.

Две трети предприятий намерены повышать зарплаты в текущем году, стремясь удержать сотрудников. По данным ЦБ, более половины компаний по итогам первого полугодия не пересматривали планы по чистой прибыли, а треть скорректировали их в сторону уменьшения.

В 2025 году сальдированная прибыль российских предприятий составила 27,07 трлн рублей, что на 3,9% меньше, чем годом ранее. Прибыль прибыльных организаций снизилась на 1,3%, до 35,97 трлн рублей. В январе-апреле текущего года падение ускорилось: минус 10,3% и минус 11,1% соответственно.

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