Криминал

Жительницу Татарстана будут судить за ожоги сына

Служба новостей Автор статьи
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В Татарстане завершили расследование дела 37-летней женщины, которая едва не убила своего пятилетнего сына. Трагедия случилась 27 декабря 2025 года в селе Верхнеуслонского района. Мать была на кухне с ребенком, рядом работал газовый котел. Решив освежить воздух, она взяла неисправный аэрозольный баллончик с ароматизатором и проткнула его ножом, чтобы выпустить содержимое. Смесь мгновенно вспыхнула. Мальчик получил множественные термические ожоги, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Ребенка спасли благодаря своевременной помощи врачей.

Следственный комитет собрал доказательства и направил дело в суд. Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи воспользовались случаем, чтобы предупредить: газовое оборудование — источник повышенной опасности, и любая неосторожность рядом с ним может привести к непоправимым последствиям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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