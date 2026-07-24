Житель Татарстана задолжал налогов на 244 млн рублей

42-летний житель республики обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 244 миллиона рублей. По версии следствия, с 2019 по 2024 год он подделывал декларации и переводил деньги по ложным основаниям — всего 1,2 миллиарда рублей.

Прокуратура Татарстана уже утвердила обвинительное заключение. Частично ущерб погашен: 75 миллионов рублей выплачено. На имущество обвиняемого наложили арест на сумму 174 миллиона рублей.

Уголовное дело передали в Вахитовский районный суд Казани. Теперь ему грозит ответственность за уклонение от налогов и неправомерный оборот средств.

Ранее судебные приставы Татарстана предупреждали о росте мошеннических схем — но этот случай явно не про мелкое жульничество.