Криминал

Житель Татарстана задолжал налогов на 244 млн рублей

Служба новостей Автор статьи
42-летний житель Татарстана обвиняется в уклоне...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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42-летний житель республики обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 244 миллиона рублей. По версии следствия, с 2019 по 2024 год он подделывал декларации и переводил деньги по ложным основаниям — всего 1,2 миллиарда рублей.

Прокуратура Татарстана уже утвердила обвинительное заключение. Частично ущерб погашен: 75 миллионов рублей выплачено. На имущество обвиняемого наложили арест на сумму 174 миллиона рублей.

Уголовное дело передали в Вахитовский районный суд Казани. Теперь ему грозит ответственность за уклонение от налогов и неправомерный оборот средств.

Ранее судебные приставы Татарстана предупреждали о росте мошеннических схем — но этот случай явно не про мелкое жульничество.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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