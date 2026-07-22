Житель Ростовской области предстанет перед судом за развращение девочек из Забайкалья

35-летний мужчина из Ростовской области обвиняется в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении трех малолетних девочек из Забайкальского края. Преступления он совершал через интернет в 2025 году, находясь на заработках в Казани. Следственный комитет по Татарстану завершил расследование, дело передано в суд.

Злоумышленника удалось задержать после того, как родители одной из потерпевших обнаружили в телефоне дочери переписку с незнакомцем и обратились в полицию. Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчине инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса: насильственные действия сексуального характера, понуждение к таким действиям, развратные действия, а также распространение и изготовление порнографии с участием несовершеннолетних. Следователи призывают родителей быть внимательными к поведению детей в интернете и при подозрениях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.