Выживший в ДТП под Зеленодольском подросток в шоковом состоянии
15-летний Алан, единственный выживший в аварии в Зеленодольске, госпитализирован с ожогами 30% тела. По данным SHOT, подросток находится в шоковом состоянии и не может рассказать о произошедшем. Парень увлекается мини-футболом и участвует в турнирах.
Трагедия произошла ночью: автомобиль «Шевроле Ланос» с семью пассажирами 15–18 лет врезался в дерево и загорелся. Шестеро погибли на месте, одного спасли. Как сообщили в МВД РТ, за рулем находился 30-летний водитель без прав.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец