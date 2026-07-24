Криминал

Выживший в ДТП под Зеленодольском подросток в шоковом состоянии

Служба новостей Автор статьи
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15-летний Алан, единственный выживший в аварии в Зеленодольске, госпитализирован с ожогами 30% тела. По данным SHOT, подросток находится в шоковом состоянии и не может рассказать о произошедшем. Парень увлекается мини-футболом и участвует в турнирах.

Трагедия произошла ночью: автомобиль «Шевроле Ланос» с семью пассажирами 15–18 лет врезался в дерево и загорелся. Шестеро погибли на месте, одного спасли. Как сообщили в МВД РТ, за рулем находился 30-летний водитель без прав.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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