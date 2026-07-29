Криминал

В Волжске похоронили 13-летних подростков, погибших в ДТП под Зеленодольском

Служба новостей Автор статьи
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В Волжске простились с четырьмя 13-летними мальчиками, которые погибли в страшной аварии под Зеленодольском. Все они занимались спортом — футболом, боксом, хоккеем. На похороны пришли родные, одноклассники, учителя и друзья. На могилах оставили венки, игрушки, рисунки и много цветов.

Еще один погибший — 21-летний парень из Нижнекамска, который жил в Волжске. Его похоронили на родине. О дате похорон 30-летнего водителя пока не сообщается.

Единственный, кто выжил в той аварии, — 16-летний Алан. По предварительным данным, он очнулся в горящем салоне и сумел выбраться. Подросток получил ожоги 40% тела. Сейчас он в Московском ожоговом центре, куда его перевели из ДРКБ Татарстана. Врачи сделали операцию, но состояние остается тяжелым.

Как выяснилось, водитель не справился с управлением, врезался в дерево, машина загорелась. У него не было водительских прав. Все погибшие и пострадавший — жители Марий Эл. Возбуждено уголовное дело.

После трагедии на участке дороги усилят меры безопасности — установят ограждения и камеры фиксации скорости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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