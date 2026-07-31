Татарстан попросил федеральные деньги на очистку двух объектов накопленного вреда
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Татарстан рассчитывает получить федеральное финансирование на ликвидацию двух крупных объектов накопленного вреда. Республика направила заявки в проект «Генеральная уборка», входящий в нацпроект «Экологическое благополучие». Об этом на прямой линии сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.
Самый проблемный объект — нефтешламовый полигон в Нижнекамске. Он занимает около 15 гектаров и достался республике в наследство от советских времен. Индекс негативного воздействия здесь оценивают в 6,7 балла из 10 — это серьезная нагрузка на окружающую среду. Нижнекамский полигон вошел в список 18 претендентов на федеральные деньги, работы могут начаться уже в 2027 году.
Вторая заявка касается полигона ТКО в Нурлате площадью 14,7 гектара. Проектную документацию планируют скорректировать в 2026 году, а саму заявку подать в 2027-м. Если все пойдет по плану, ликвидацию свалки проведут в 2028–2029 годах.
Оба объекта — давние экологические проблемы для своих территорий. Теперь у республики есть шанс решить их с помощью федерального бюджета.
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