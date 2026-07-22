Криминал

В Набережных Челнах задержали мужчину с теплицей марихуаны в гараже

Служба новостей Автор статьи
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В Набережных Челнах полицейские накрыли наркопритон в гараже. 38-летний мужчина выращивал марихуану для продажи. При досмотре у него нашли 13 свертков с каннабисом — 13,29 грамма. Завели уголовное дело за хранение. Оказалось, он уже был судим за подобное. На допросе задержанный сдал поставщика — 45-летнего знакомого. К тому пришли с обыском. В квартире нашли 126,9 грамма каннабиса. А в гараже — целую теплицу с кустами конопли. Хозяин признался: растил на продажу. Кусты изъяли. На продавца завели дело о сбыте наркотиков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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