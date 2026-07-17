В казанском ЖК нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

В казанском жилом комплексе «Светлая Долина» утром обнаружили тело 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Очевидцы рассказали в соцсетях, что ночью в мангальной зоне шумно отдыхала компания, а погибшего нашли только под утро. На месте работали правоохранители.

По версии следствия, мужчина выпивал со своим знакомым. В ходе ссоры товарищ ударил его ножом. Возбуждено уголовное дело.

Задержанного в ближайшее время ждет избрание меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего.