Криминал

В казанском ЖК нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

Служба новостей Автор статьи
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В казанском жилом комплексе «Светлая Долина» утром обнаружили тело 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Очевидцы рассказали в соцсетях, что ночью в мангальной зоне шумно отдыхала компания, а погибшего нашли только под утро. На месте работали правоохранители.

По версии следствия, мужчина выпивал со своим знакомым. В ходе ссоры товарищ ударил его ножом. Возбуждено уголовное дело.

Задержанного в ближайшее время ждет избрание меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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