Криминал

В Казани поймали водителя, устроившего дрифт на парковке возле цирка

Служба новостей Автор статьи
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22-летний водитель KIA устроил дрифт на парковке возле казанского цирка и попал на видео. Запись опубликовала городская Госавтоинспекция на своем канале в МАКС — личность нарушителя установили быстро.

Инцидент произошел 3 августа около 22.30. Полицейские выяснили, что за рулем находился собственник автомобиля, 22-летний мужчина.

В отношении водителя составили административный протокол об опасном вождении. Кроме того, в его действиях усмотрели признаки преступления, предусмотренного уголовной статьей о действиях, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств и совершенных из хулиганских побуждений. Парня доставили в отдел полиции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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