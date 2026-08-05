В Казани поймали водителя, устроившего дрифт на парковке возле цирка

22-летний водитель KIA устроил дрифт на парковке возле казанского цирка и попал на видео. Запись опубликовала городская Госавтоинспекция на своем канале в МАКС — личность нарушителя установили быстро.

Инцидент произошел 3 августа около 22.30. Полицейские выяснили, что за рулем находился собственник автомобиля, 22-летний мужчина.

В отношении водителя составили административный протокол об опасном вождении. Кроме того, в его действиях усмотрели признаки преступления, предусмотренного уголовной статьей о действиях, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств и совершенных из хулиганских побуждений. Парня доставили в отдел полиции.