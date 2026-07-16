Криминал

В Казани 16-летний питбайкер сбил инспектора ДПС

Служба новостей Автор статьи
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МВД опубликовало видео, как 16-летний казанский подросток на питбайке сбивает сотрудника Госавтоинспекции. Запись выложила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале. ДТП произошло 14 июня на перекрестке улиц Айдарова и Давыдова в Авиастроительном районе. Полицейские попытались остановить парня, но тот проигнорировал требование, решил скрыться и на полном ходу влетел в одного из стражей порядка. Инспектор получил несколько переломов. На подростка завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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