В Казани 16-летний питбайкер сбил инспектора ДПС

МВД опубликовало видео, как 16-летний казанский подросток на питбайке сбивает сотрудника Госавтоинспекции. Запись выложила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале. ДТП произошло 14 июня на перекрестке улиц Айдарова и Давыдова в Авиастроительном районе. Полицейские попытались остановить парня, но тот проигнорировал требование, решил скрыться и на полном ходу влетел в одного из стражей порядка. Инспектор получил несколько переломов. На подростка завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.