В Челнах вынесли приговор «ряженым» силовикам – Рындину дали 8 лет

Городской суд Набережных Челнов приговорил семерых фигурантов дела о «ряженых» силовиках. Денис Рындин получил 8 лет колонии строгого режима, Татьяна Серикова — 7,5 года общего режима. Остальным назначили от 3 до 4 лет, а двое отделались условным сроком. Судья также постановил, что пятеро осужденных имеют право на реабилитацию. Евгения Тарасова освободили в зале суда — он уже отбыл наказание.

История началась 18 мая 2023 года. Компания переоделась в камуфляж, вооружилась муляжами автоматов и заманила двух братьев в гараж. Там их избивали, угрожали, требовали подписать признания в несуществующих преступлениях, а потом приковали наручниками к смотровой яме. Утром потерпевшим удалось сбежать.

Подсудимые вину не признают, защита настаивает на самоуправстве. Суд также обязал их выплатить потерпевшим более 2 млн рублей компенсации и вернуть похищенное имущество. Приговор пока не вступил в законную силу.