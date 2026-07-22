Криминал

В Челнах пропал ребенок-инвалид из санатория

Служба новостей Автор статьи
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В Набережных Челнах ищут 13-летнего Максима Федорова. Он сбежал из санатория «Жемчужина» на улице Мелекесской 21 июля около пяти вечера.

Подросток — ребенок-инвалид. Его приметы: на вид 13–14 лет, рост около 140 см, худощавый, русые волосы, карие глаза. Особая деталь — мальчик всегда ходит в больших черных наушниках.

В день исчезновения на нем были зеленая футболка с крупными принтами перьев, синие шорты и черные кроссовки. При себе — те самые наушники.

Всех, кто знает что-то о местонахождении Максима, просят звонить: 88552379880, 88552713260, 89279513786.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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