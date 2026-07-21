Криминал

В Челнах мужчина в трусах прыгал по машинам и попал на видео

Служба новостей Автор статьи
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Житель Набережных Челнов устроил ночной дебош в поселке Сидоровка: раздевшись до трусов, он прыгал по припаркованным автомобилям. Очевидцы сняли происходящее на видео и вызвали полицию.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 34-летнего мужчину. Выяснилось, что он был сильно пьян. Перед тем как заняться машинами, хулиган пытался вломиться в закрытый продуктовый магазин.

В итоге пострадало несколько автомобилей, а также входная дверь в квартиру одного из жильцов — дебошир повредил и ее. Сейчас полиция проводит проверку, рассказали в МВД Татарстана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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