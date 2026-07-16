Татарстанец обвиняется в обмане 17 человек на 25 млн рублей

31-летний житель Татарстана обвиняется в мошенничестве: с февраля 2022 по 2025 год он организовал схему хищения денег под видом инвестиций. По версии следствия, мужчина рассказывал ложные сведения о прибыльности своего бизнеса по оптовым закупкам электроники и обещал высокий доход от вложений в коммерцию и криптовалюту.

Для убедительности он проводил личные встречи, уверяя в реальности поставок товаров по заниженным ценам. Первым вкладчикам выплачивал символические суммы под видом прибыли, чтобы создать видимость успешной работы.

В итоге пострадали 17 человек, ущерб превысил 25 млн рублей. На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани.

Ранее Центробанк России предупреждал граждан о новой схеме мошенничества.