Криминал

Суд по делу о гибели Жанны Хусаиновой от стаи собак перешел в финальную стадию

Служба новостей Автор статьи
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Дело о гибели 48-летней Жанны Хусаиновой после нападения стаи собак вышло на финишную прямую. В Советском суде Казани судья закрыл судебное следствие — вопреки возражениям и обвинения, и защиты. Главный фигурант Иосиф Лифшиц в этот момент в зале не сидел: его вывели за нарушение порядка. О том, что процесс перешел к прениям, он узнал в коридоре от журналистов и, как передает ТНВ, опешил.

В этот день допросили судмедэксперта Фаргата Биктимерова: он подтвердил, что травмы Хусаиновой даже по новому приказу Минздрава считаются тяжким вредом здоровью. Затем защита попросила выслушать бывшего арендатора площадей на базе Лифшица — Эдуарда Гауса. Тот признался: собак он иногда подкармливал, но на фото из дела не узнал ни одну.

Прокурор огласил показания самого Лифшица. Тот рассказывал, что в день трагедии находился на базе и узнал о случившемся от арендаторов. Собаки, по его версии, напасть не могли: их будто бы подбрасывали местные жители, а он их жалел, стерилизовал и кормил, но своими не считал.

Судья все равно перешел к прениям, дав сторонам неделю на подготовку. Лифшиц уже пообещал обжаловать приговор. А муж погибшей Рустем Хусаинов, не пропустивший ни одного заседания, говорит, что ждет не сурового наказания любой ценой, а полной доказательной базы и справедливости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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