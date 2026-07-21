Шашлычную «Мангал и точка» закрыли на 30 суток

В Нижнекамске на месяц приостановила работу шашлычная «Мангал и точка». Причина — грубые нарушения санитарных норм, которые выявил Роспотребнадзор. В заведении не было туалета для посетителей и персонала, раковин для мытья рук, а моечных ванн не хватало. Инвентарь не маркировали, технологических документов на продукцию не нашли. В пробе шаурмы с курицей и смывах с разделочного инвентаря обнаружили бактерии кишечной палочки. Кроме того, забраковали 14 партий продуктов без маркировки — 137,6 кг. На предпринимателя составили протоколы, деятельность временно запретили. Напомним, в конце июля в Казани аналогичная история произошла с кафе «Кишмиш» — там тоже нашли кишечную палочку и стафилококк.