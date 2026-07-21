Криминал

Шашлычную «Мангал и точка» закрыли на 30 суток

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В Нижнекамске на месяц приостановила работу шашлычная «Мангал и точка». Причина — грубые нарушения санитарных норм, которые выявил Роспотребнадзор. В заведении не было туалета для посетителей и персонала, раковин для мытья рук, а моечных ванн не хватало. Инвентарь не маркировали, технологических документов на продукцию не нашли. В пробе шаурмы с курицей и смывах с разделочного инвентаря обнаружили бактерии кишечной палочки. Кроме того, забраковали 14 партий продуктов без маркировки — 137,6 кг. На предпринимателя составили протоколы, деятельность временно запретили. Напомним, в конце июля в Казани аналогичная история произошла с кафе «Кишмиш» — там тоже нашли кишечную палочку и стафилококк.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

как бороться с клопами в домашних условиях самому

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ещё одна ставка всё исправит»: рассказываем, как зависимость от онлайн-казино разрушила жизнь казанца

открытие замка в Екатеринбурге

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

19 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Глава комитета по наследию Иван Гущин не исключ...

Новости Казани

24 минуты назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

Новый кроссовер за 2,29 млн: рассказываем, что известно о дебютной модели российского бренда, стартовавшей с ПМЭФ

Технологии

55 минут назад

Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею
Ахметов подведет итоги работы парламента за пол...
Новости Татарстана
час назад

Ахметов подведет итоги работы парламента за полгода

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла

Кулинария

2 часа назад

Домашние питы без тандыра: кармашек получится даже в духовке

Технологии

2 часа назад

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
4 дня назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии