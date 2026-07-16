Родственники жены казанского стрелка хотят отправить ее в психбольницу

Родители девушки, которая вышла замуж за пожизненно осужденного Ильназа Галявиева, требуют расторжения брака и грозят отправить дочь в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Свадьбу родственники назвали неадекватным поступком. Они заявили, что отрекаются от нее, пока она не аннулирует брак. Девушку воспитывал отец, и, по мнению семьи, она пошла на этот шаг, чтобы шокировать родителей, потрепать им нервы и вызвать общественное осуждение.

Брак зарегистрировали в конце мая в исправительной колонии Оренбургской области. Видеться супруги смогут лишь раз в год. Избранница Галявиева — уроженка Ростовской области, живет в Москве и работает журналистом. Познакомилась она с ним на судебном заседании, после чего приехала на свидание.