Криминал

Родственники жены казанского стрелка хотят отправить ее в психбольницу

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Родители девушки, которая вышла замуж за пожизненно осужденного Ильназа Галявиева, требуют расторжения брака и грозят отправить дочь в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Свадьбу родственники назвали неадекватным поступком. Они заявили, что отрекаются от нее, пока она не аннулирует брак. Девушку воспитывал отец, и, по мнению семьи, она пошла на этот шаг, чтобы шокировать родителей, потрепать им нервы и вызвать общественное осуждение.

Брак зарегистрировали в конце мая в исправительной колонии Оренбургской области. Видеться супруги смогут лишь раз в год. Избранница Галявиева — уроженка Ростовской области, живет в Москве и работает журналистом. Познакомилась она с ним на судебном заседании, после чего приехала на свидание.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

15 часов назад

В Steam началась бесплатная раздача игры

Полезное

27 минут назад

Россияне больше всего гордятся прочтением «Мастера и Маргариты» – Литрес и T2

как удалить плесень в ванной между плитками на стене с помощью перекиси

Новости России

день назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

Гид по Казани

2 дня назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

песочная терапия для детей обучение в Санкт-Петербурге

Гороскопы

день назад

Деньги, траты и важное решение: астролог предупредила один знак зодиака о сложном периоде

Технологии

день назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

Новости России

22 часа назад

Синоптики пересмотрели прогноз на конец лета: август и сентябрь принесут неожиданные изменения

Гороскопы

10 часов назад

Верность не их сильная сторона: астролог раскрыл знаки Зодиака, которым приписывают тягу к изменам

Кулинария

день назад

Забудьте про магазинные напитки: 2 лимона и литр воды превращаются в идеальный домашний лимонад
Новости Татарстана
39 минут назад

МЧС предупредило об обильных осадках в РТ 17 июля

МЧС предупреждает жителей Татарстана о сильных ...

Не у нас

7 минут назад

Врач Мясников посоветовал больше ходить пешком, чтобы продлить жизнь

Новости России

7 минут назад

Осень готовит невиданный сюрприз: синоптики рассказали, какой она может стать впервые за 250 лет

Новости Татарстана

2 часа назад

За пять лет на дорогах Татарстана погибло 69 детей

Технологии

3 часа назад

В России начались продажи ноутбуков Honor MagicBook Pro 14 и MagicBook 16
Жара и слабый водообмен погубили рыбу в прудах ...
Новости Татарстана
час назад

Жара и слабый водообмен погубили рыбу в прудах Альметьевска

Не у нас

3 часа назад

Мужчина узнал о раке после приема у врача с больным горлом

Новости Казани

3 часа назад

«Водоканал» Казани модернизировал 3,8 км инженерных сетей с начала 2026 года

Технологии

3 часа назад

В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Pro Max
Выезд на встречку стал главной причиной смертел...
Новости Татарстана
час назад

Выезд на встречку стал главной причиной смертельных ДТП в Татарстане