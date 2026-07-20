Криминал

Пенсионер из Татарстана едва не задавил полицейского и лишился 1,2 млн

Служба новостей Автор статьи
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Пожилой житель Татарстана получил три года условно за то, что чуть не сбил инспектора ДПС на пешеходной дорожке. Суд также конфисковал у него 1,29 млн рублей — стоимость автомобиля Haval H6, на котором он пытался скрыться.

Инцидент произошел 7 июня прошлого года. Инспектор ДПС заметил машину, ехавшую по пешеходной дорожке, и попытался остановить водителя. Тот проигнорировал требование и попробовал уехать. Полицейский подбежал к автомобилю и уперся в капот, но пенсионер продолжил движение, создавая угрозу жизни и здоровью правоохранителя. После этого он еще и грубо оскорбил инспектора.

Суд назначил мужчине три года условно с таким же испытательным сроком и штраф в 10 тысяч рублей. Кроме того, по требованию прокуратуры у него конфисковали 1 290 300 рублей — сумму, вырученную от продажи того самого Haval H6, который использовался при совершении преступления.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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