Криминал

Отец погибшего подростка ждет извинений от водителя грузовика со столбами

Служба новостей Автор статьи
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Водитель, перевозивший столбы, после гибели 15-летнего мальчика не принес извинений и не пришел на похороны. Об этом в соцсетях рассказал отец погибшего, которого защищает казанский адвокат Руслан Нагиев. По словам отца, он четыре дня ждал извинений, но водитель не подошел к нему в день трагедии и даже переставил грузовик глубже. Сторона подозреваемого отрицает вину.

Трагедия произошла 9 июня в ЖК «Аэросити-2» в Лаишевском районе. Предварительно, мальчик ехал и ударился о столбы, торчащие из кузова грузовика. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Адвокат Нагиев сомневается в соблюдении требований безопасности при перевозке груза, что подтверждают фотографии.

Нагиев отметил, что окончательную оценку делу дадут следствие и суд. Он считает, что необходимо выяснить, были ли предусмотренные ПДД обозначения груза и находятся ли возможные нарушения в причинной связи с трагедией. Кроме того, на отца погибшего заведено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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