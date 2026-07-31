Лидеров ОПГ «Хади Такташ» будут судить за заказное убийство 27-летней давности

Завершено расследование уголовного дела о заказном убийстве владельца ресторана «Пражский клуб» Сергея Кривошеева, которое произошло 27 лет назад. Обвиняемыми стали лидеры ОПГ «Хади Такташ» Радик Галиакберов (Раджа) и Ринат Фархутдинов (Ринтик). Оба уже отбывают пожизненное наказание за другие преступления, сообщил следком Татарстана.

По версии следствия, в 1998 году один из жителей Казани (его дело выделено в отдельное производство) захотел завладеть бизнесом Кривошеева. Он пообещал Галиакберову 50 тысяч долларов за устранение конкурента. Тот согласился и за 100 тысяч рублей нанял штатного киллера группировки Фархутдинова и еще одного члена ОПГ.

25 октября того же года киллер подкараулил бизнесмена у подъезда дома на улице Ибрагимова. Кривошеев только вышел из машины, когда по нему открыли огонь. Семь пуль стали смертельными. Рядом в тот момент находились жена и годовалая дочь. Пули прошли мимо, но одна оцарапала палец девочки.

После убийства исполнитель скрылся. Дело оставалось нераскрытым более 20 лет, пока следователи не установили всех причастных. Правда, привлечь к ответственности непосредственного киллера уже невозможно — он скончался в 2016 году из-за болезни.