Из «Черного дельфина» просочились письма «казанского стрелка»

Из колонии строгого режима «Черный дельфин» просочились фрагменты переписки Ильназа Галявиева, осужденного пожизненно за бойню в казанской гимназии № 175 в мае 2021 года. Как сообщает SHOT, в письмах убийца признается в восхищении Дональдом Трампом и сожалеет, что не пришел к вере раньше. Галявиев называет американского лидера «удивительным человеком», который выстоял под давлением и покушениями. Свое преступление он объясняет острым психотическим состоянием: «полетела крыша». Пожизненный срок он воспринимает как бесконечный «день сурка», но не исключает гипотетического освобождения при условии имплантации чипа, блокирующего нарушение закона. В колонии Галявиев сначала работал упаковщиком, затем перевелся в швейный цех, где шьет спецодежду. Он признается, что хотел бы вернуться в одиночную камеру, чтобы «побыть нелюдимым». За решеткой он увлекся религией, отказался от музыки и кино, сожалея, что не пришел к вере раньше — тогда, по его мнению, можно было бы избежать трагедии. Напомним, судебная экспертиза признала Галявиева вменяемым, он отбывает пожизненное за 9 убийств и покушения на 24 пострадавших. Недавно стало известно, что в колонии он заключил брак.