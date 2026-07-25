Два несчастных случая на стройке в ОЭЗ «Алабуга» за две недели

За последние две недели на стройке индустриально-технологического парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга» произошло два тяжёлых несчастных случая. Об этом сообщил первый замглавы Минстроя Татарстана Дамир Шайдуллин.

Проверки на стройплощадках, как заявили в пресс-службе раиса, проходят постоянно. Но инциденты всё равно случаются.

В конце июня на строительство нового корпуса «Синергии» кабмин республики выделил 3,83 миллиарда рублей. Всего на проект планируют потратить 134 миллиарда.