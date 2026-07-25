Криминал

Два несчастных случая на стройке в ОЭЗ «Алабуга» за две недели

Служба новостей Автор статьи
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За последние две недели на стройке индустриально-технологического парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга» произошло два тяжёлых несчастных случая. Об этом сообщил первый замглавы Минстроя Татарстана Дамир Шайдуллин.

Проверки на стройплощадках, как заявили в пресс-службе раиса, проходят постоянно. Но инциденты всё равно случаются.

В конце июня на строительство нового корпуса «Синергии» кабмин республики выделил 3,83 миллиарда рублей. Всего на проект планируют потратить 134 миллиарда.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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