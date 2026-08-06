Драка парня с двумя девушками в центре Казани попала на видео

Видео драки в самом центре Казани разлетается по соцсетям. На улице Кремлевской парень подрался с двумя девушками. Запись опубликовали в одном из городских пабликов. На кадрах видно, как молодой человек наносит удары, а одна из девушек падает на асфальт.

В УМВД России по Казани редакции «Татар-информа» подтвердили: такой случай действительно произошел. Сейчас сотрудники отдела полиции «Япеева» ищут зачинщика и разбираются в ситуации.

Пока непонятно, что стало поводом для конфликта. Очевидцы снимали происходящее на телефоны, но никто не вмешался. Видео уже собрало множество комментариев — казанцы возмущены поведением парня.

Если вы узнали его на записи, сообщите в полицию.