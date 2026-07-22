Число погибших в ДТП в Казани выросло на 10 человек за полгода
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
За первые шесть месяцев 2026 года в Казани произошло 556 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших увеличилось на 10 человек. Такие данные зафиксированы городскими службами.
Статистика охватывает период с января по июнь включительно. Рост числа жертв на дорогах отмечается на фоне общего числа аварий, которое также остаётся высоким.
В настоящее время причины увеличения смертности в ДТП не уточняются. Информация о конкретных обстоятельствах происшествий пока не приводится.
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