Число погибших в ДТП в Казани выросло на 10 человек за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года в Казани произошло 556 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших увеличилось на 10 человек. Такие данные зафиксированы городскими службами.

Статистика охватывает период с января по июнь включительно. Рост числа жертв на дорогах отмечается на фоне общего числа аварий, которое также остаётся высоким.

В настоящее время причины увеличения смертности в ДТП не уточняются. Информация о конкретных обстоятельствах происшествий пока не приводится.