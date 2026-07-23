Криминал

Четверых новых граждан РФ задержали за уклонение от воинского учета в Казани

Служба новостей Автор статьи
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Сотрудники 384-го военного следственного отдела СК России 23 июля провели рейд на стройках Казани. Они проверили 35 человек, среди которых обнаружили четверых мужчин, не вставших на воинский учет после получения гражданства РФ. Нарушителей доставили в военкоматы.

Как сообщили «Татар-информу» в ведомстве, подобные проверки будут продолжаться. Рейд направлен на выявление лиц, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

Всего за день было проверено 35 человек, четверо из них оказались новыми гражданами России, не выполнившими требования закона о постановке на воинский учет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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