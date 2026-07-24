Криминал

Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с подростками в Зеленодольске

Служба новостей Автор статьи
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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании аварии в Зеленодольске, где погибли несовершеннолетние. Ночью 24 июля после столкновения загорелся автомобиль. Жертвами стали несколько человек, среди них подростки. Один пострадавший в тяжелом состоянии попал в больницу. Возбуждено дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем гибель двух и более лиц. Ранее сообщалось, что единственный выживший подросток получил ожоги 30% тела.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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