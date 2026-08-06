Экономика

ЦБ вводит минимальный размер IPO для котировальных списков

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
ЦБ ввел минимальный размер IPO для котировальны...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

У компаний, планирующих публичное размещение акций, появилось новое обязательное условие: минимальный размер первичного размещения. Обновленные требования к допуску ценных бумаг к организованным торгам Банк России опубликовал на своем сайте.

Доля акций в свободном обращении теперь будет рассчитываться исходя из размера собственного капитала эмитента. При подготовке к IPO компания должна привлечь не менее двух независимых аналитиков для оценки справедливой стоимости бизнеса, а после размещения — получить рейтинги акций от двух кредитных рейтинговых агентств.

На сайтах бирж появятся универсальные карточки эмитента и ценной бумаги и календарь предстоящих публичных размещений акций. В ЦБ считают, что это повысит прозрачность рынка для инвесторов.

27 апреля Минфин и ЦБ предложили трехэтапную модель подготовки к IPO: комплексный анализ компании на соответствие требованиям к публичным обществам, преобразование корпоративного управления и формирование совета директоров, а также подготовку проспекта, раскрытие информации, процедуру листинга и маркетинговое сопровождение размещения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Магнитная буря завершилась, готовится солнечное затмение 12 августа

Гид по Казани

день назад

День рождения: где отметить ярко и без лишних хлопот

обработка от тараканов горячим туманом квартир

Технологии

день назад

Huawei Mate 90 Pro Max по слухам получит 200-Мп камеру и Kirin 9050 Pro

Гид по Казани

2 дня назад

Ремонт в квартире: от идеи до комфортной жизни

большой теннис в краснодаре для детей в Краснодаре

Наука

день назад

Татарстан выделит 80 млн рублей вузам на химические программы

Технологии

день назад

Флагман OnePlus 16 с аккумулятором 9000 мА·ч запущен в пробное производство

Технологии

день назад

Samsung не признала браком красные пятна на экранах Galaxy S26 Ultra

Технологии

день назад

Google отменила выход AI Studio и перенесла функции в Gemini

Гороскопы

день назад

В Набережных Челнах женщина лишилась 50 тысяч рублей при покупке целебных трав
Экономика
26 минут назад

В Татарстане за минувшую неделю зафиксировано снижение цен на бензин

В Татарстане за неделю подешевели бензин АИ-95 ...

Технологии

27 минут назад

BGR: Пропуск обновлений Windows делает ПК лёгкой мишенью для хакеров

Гид по Казани

день назад

ЛетоSOS — МедКазань 2026: куда обращаться летом при травмах и ожогах

Технологии

59 минут назад

How-To Geek назвало регулярные обновления ОС альтернативой сбросу смартфона

Новости Казани

час назад

«Этажи» проведут ярмарку новостроек в Kazan Mall
Эксперт РТУ МИРЭА советует перезагружать смартф...
Технологии
час назад

Эксперт РТУ МИРЭА советует перезагружать смартфон раз в неделю

Новости Казани

час назад

2ГИС назвал среднюю цену аренды сапбордов в Казани

Технологии

2 часа назад

SlashGear назвал пять настроек, которые стоит проверить в новом iPhone

Технологии

2 часа назад

Sony подтвердила отказ от выпуска дисков PlayStation к 2028 году
Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в...
Интересное в Казани
6 дней назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру