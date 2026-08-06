ЦБ вводит минимальный размер IPO для котировальных списков

У компаний, планирующих публичное размещение акций, появилось новое обязательное условие: минимальный размер первичного размещения. Обновленные требования к допуску ценных бумаг к организованным торгам Банк России опубликовал на своем сайте.

Доля акций в свободном обращении теперь будет рассчитываться исходя из размера собственного капитала эмитента. При подготовке к IPO компания должна привлечь не менее двух независимых аналитиков для оценки справедливой стоимости бизнеса, а после размещения — получить рейтинги акций от двух кредитных рейтинговых агентств.

На сайтах бирж появятся универсальные карточки эмитента и ценной бумаги и календарь предстоящих публичных размещений акций. В ЦБ считают, что это повысит прозрачность рынка для инвесторов.

27 апреля Минфин и ЦБ предложили трехэтапную модель подготовки к IPO: комплексный анализ компании на соответствие требованиям к публичным обществам, преобразование корпоративного управления и формирование совета директоров, а также подготовку проспекта, раскрытие информации, процедуру листинга и маркетинговое сопровождение размещения.