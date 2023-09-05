Дальность полета увеличилась на тысячу км: ВКС России получат четыре бомбардировщика

ВКС России получат четыре бомбардировщика Ту-160М до конца 2023 года

Вооруженные силы российской Федерации должны пополниться в этом году шестью военно-транспортным самолетами Ил-76МД-90А. Помимо этого, появятся также четыре стратегические бомбардировщика Ту-160М, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ведомства.

Напомним, что Ту-160М строят на Казанском авиазаводе - филиале «Туполева» в составе ОАК, входящей в «Ростех». Внешне они не отличают от базовых Ту-160, а боевые возможности были расширены за счер расширения спектра вооружения и новых двигателей НК-31 второй серии. Дальность их полета в результате стала больше на 1 тысячу км., сообщает realnoevremya.ru.

Ил-76МД-90А является вторым поколением тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76. Они оснащены более мощными и экономическими двигателями. Помимо этого, у них была увеличена грузоподъемность и дальность доставки десанта и грузов.