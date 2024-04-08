Значение лицензии МЧС для различных видов бизнеса

Все предприятия и индивидуальные предприниматели, которые занимаются выполнением работ, связанных с потенциальным риском возникновения пожара обязаны получить лицензию МЧС. Документ также понадобится и компаниям, осуществляющим деятельность по гражданской защите. Лицензия дает ряд неоспоримых преимуществ.

Значение документа

Для строительных предприятий

Позволяет осуществлять свою деятельность на законных основаниях. Строительство объектов ведется в строгом соответствии с действующими нормами пожарной охраны. Документ позволяет сотрудничать с крупными компаниями. Для строительных компаний, которым необходима лицензия МЧС стоимостьдокумента будет несколько ниже, чем для остальных.

Для компаний, которые занимаются монтажом противопожарных систем

Без этого документа предприятие просто не сможет начать свою работу. Бумага позволяет заключать контракты на поставку оборудования. Расширение клиентской базы (заказчики охотнее идут на контакт с теми предприятиями, которые имеют официальные разрешения на осуществление своей деятельности). Позволяет избежать потенциальных конфликтов с контролирующими органами (лицензия – это первое, что просят показать сотрудники гос.органов при проведении проверки).

Для предприятий, деятельность которых связана с использованием открытого огня (сварочные и иные работы)

Повышает доверие клиентов. Позволяет избежать неприятных последствий при проверке со стороны контролирующих органов. Гарантирует потенциальным заказчикам проведение работ с соблюдением всех необходимых требований пожарной безопасности. Позволяет наладить поставку специального оборудования.

Для предприятий, занятых транспортировкой и обработкой опасных веществ

Без наличия этого документа деятельность компании считается незаконной. Лицензия позволяет заключать контракты с различными ведомствами, а также с предприятиями. Без документа будет проблематично закупить оборудование, которое нужно для работы. Бумага позволяет нанимать сотрудников с высокой квалификацией.

Что будет, если лицензии нет

Если у предприятия, которое занимается потенциально опасными работами, отсутствует лицензия МЧС, ее деятельность могут признать незаконной. Это повлечет за собой ряд неприятных моментов, вплоть до уголовной ответственности для руководителей компании.