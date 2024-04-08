Значение лицензии МЧС для различных видов бизнеса
Все предприятия и индивидуальные предприниматели, которые занимаются выполнением работ, связанных с потенциальным риском возникновения пожара обязаны получить лицензию МЧС. Документ также понадобится и компаниям, осуществляющим деятельность по гражданской защите. Лицензия дает ряд неоспоримых преимуществ.
Значение документа
Для строительных предприятий
- Позволяет осуществлять свою деятельность на законных основаниях.
- Строительство объектов ведется в строгом соответствии с действующими нормами пожарной охраны.
- Документ позволяет сотрудничать с крупными компаниями.
- Для строительных компаний, которым необходима лицензия МЧС стоимостьдокумента будет несколько ниже, чем для остальных.
Для компаний, которые занимаются монтажом противопожарных систем
- Без этого документа предприятие просто не сможет начать свою работу.
- Бумага позволяет заключать контракты на поставку оборудования.
- Расширение клиентской базы (заказчики охотнее идут на контакт с теми предприятиями, которые имеют официальные разрешения на осуществление своей деятельности).
- Позволяет избежать потенциальных конфликтов с контролирующими органами (лицензия – это первое, что просят показать сотрудники гос.органов при проведении проверки).
Для предприятий, деятельность которых связана с использованием открытого огня (сварочные и иные работы)
- Повышает доверие клиентов.
- Позволяет избежать неприятных последствий при проверке со стороны контролирующих органов.
- Гарантирует потенциальным заказчикам проведение работ с соблюдением всех необходимых требований пожарной безопасности.
- Позволяет наладить поставку специального оборудования.
Для предприятий, занятых транспортировкой и обработкой опасных веществ
- Без наличия этого документа деятельность компании считается незаконной.
- Лицензия позволяет заключать контракты с различными ведомствами, а также с предприятиями.
- Без документа будет проблематично закупить оборудование, которое нужно для работы.
- Бумага позволяет нанимать сотрудников с высокой квалификацией.
Что будет, если лицензии нет
Если у предприятия, которое занимается потенциально опасными работами, отсутствует лицензия МЧС, ее деятельность могут признать незаконной. Это повлечет за собой ряд неприятных моментов, вплоть до уголовной ответственности для руководителей компании.