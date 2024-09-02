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Жилой комплекс "Детали" в Новой Москве: Синтез природы и инноваций для идеальной жизни

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ЖК "Детали" представляет собой уникальное сочетание современных технологий, эксклюзивного дизайна и экологически чистого окружения, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности в Новой Москве. Расположенный в 15 км от МКАД между Киевским и Калужским шоссе, комплекс окружен лесопарком Валуево и парком "Марьино", создавая идеальные условия для любителей природы.

Эксклюзивный бизнес-лайт класс

ЖК "Детали" является единственным проектом бизнес-лайт класса в Новой Москве, предлагающим резидентам превосходный уровень жизни по доступной цене. В проекте предусмотрено строительство многофункционального комплекса, двух детских садов на 250 мест каждый и школы, обеспечивающих полноценную инфраструктуру для комфортного проживания.

Инновационные архитектурные решения

Архитектурный проект комплекса, разработанный известным бюро "Остоженка", вдохновлённый работами Маурица Эшера, включает здания переменной высотности от 6 до 23 этажей. Эти здания с панорамными окнами и керамогранитной облицовкой гармонично вписываются в окружающий ландшафт.

Внутреннее пространство ЖК "Детали" продумано таким образом, чтобы каждый житель мог найти здесь свое место для отдыха и работы. Лобби в каждом доме выполнены в стиле, который сочетается с общей архитектурной концепцией комплекса: светлые тона, натуральные материалы и элементы современного декора создают уютную и приветливую атмосферу с порога. Просторные помещения общего пользования с мягкими зонами ожидания, рабочими местами и уголками для детей предоставляют дополнительные возможности для общения и работы без необходимости покидать территорию комплекса.

Разнообразие планировок и умные технологии

Комплекс предлагает более 100 разнообразных планировочных решений, включая студии и просторные трехкомнатные квартиры с панорамными окнами и угловым остеклением. Система "умный дом" позволяет жителям контролировать доступ в квартиру, управлять паркингом и видеонаблюдением через мобильное приложение, увеличивая уровень комфорта и безопасности.

Ландшафтное благоустройство и доступная инфраструктура

Территория ЖК у метро Филатов луг благоустроена согласно уникальному проекту от бюро VIEWGA, включая многоуровневые зоны отдыха без автомобилей. На первых этажах домов размещены магазины, кафе и фитнес-центры, обеспечивая жителям удобный доступ к услугам и товарам.

Жилой комплекс "Детали" – это идеальный выбор для тех, кто стремится к гармонии с природой и современным городским комфортом, предлагая превосходное местоположение, передовые технологии и широкий выбор планировочных решений.

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