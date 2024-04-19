Женские сандалии: какие модели будут в тренде в 2024 году

Сандалии делают летние образы более изящными и комфортными. Какие выбрать женские сандалии на текущий сезон, опираясь на тренды 2024 года? Вместе с экспертами интернет-магазина обуви Thomas Munz рассказываем о тенденциях и правилах покупки этого вида обуви.

Трендовые виды женских сандалий в 2024 году

Сандалии с тонкими ремешками. Элегантные и изящные, они создают воздушный и женственный образ. Идеально подходят как для повседневного стиля, так и для особых случаев. Присмотритесь к парам на плоской или утолщенной подошве в стиле обуви гладиаторов. Сандалии на танкетке. Популярные модели, которые обеспечивают устойчивость и комфорт при ходьбе. Они отлично подходят для долгих прогулок и вечерних мероприятий. Актуальны пары с застежкой на классический замок с пряжкой. «Дедушкины» сандалии с широкими ремешками. Пары в ретро-стиле возвращаются в моду с новыми интерпретациями. Сочетая комфорт и стиль, эти сандалии сделают ваш образ оригинальным. Такие модели отлично впишутся в аутфиты с шортами и укороченными брюками. Выбирайте модели светлых оттенков или ярких цветов, они не будут утяжелять силуэт. Сандалии с «дутыми» ремешками. Интересный дизайн и объемные элементы делают эти сандалии одними из самых модных в 2024 году. Они привносят экстравагантность в образ. Тренд связан с общей тенденцией на футуристичную обувь.

Какие расцветки сандалий в тренде в 2024 году

Современная мода достаточно демократична — актуальны пары самых разных цветов. К топовым расцветкам стилисты относят следующие:

Базовые нейтральные оттенки: серый, бежевый, черный, белый. Все это классика, которая никогда не выходит из моды. Такие сандалии легко сочетаются с любым нарядом, они уместны в офисной среде. Яркие цвета: красный, синий, желтый, неоновые оттенки — расцветки для смелых. Выбирайте сандалии насыщенных оттенков, чтобы добавить яркий акцент в ваш образ. Анималистический принт: расцветка под тигра, змею, зебру, жирафа или леопарда — один из крупных трендов 2024. Модные сандалии с анималистическим узором придадут вашему образу загадочности и нотку страсти. Оттенки металлик: блестящие и шикарные, сандалии в металлических оттенках добавят вашему стилю изысканности и шарма.

Советы по сочетанию женских сандалий

С джинсами: комбинируйте сандалии с узкими или джинсами-бойфрендами для создания свободного и стильного образа.

С укороченными брюками: для удобных образов в жаркую погоду сочетайте сандалии с кюлотами или бриджами.

С юбками и платьями в длине миди и мини: сандалии отлично сочетаются с летними юбками и платьями, придавая образу легкости и изыска.

Женские сандалии — важная часть гардероба, которая позволяет выглядеть модно и чувствовать себя комфортно в жаркие дни. Выберите модели с учетом вашего стиля и предпочтений, и создайте неповторимые образы, которые подчеркнут вашу индивидуальность.