Выбираем тариф с домашним интернетом в Казани

Какой интернет лучше в Казани? Ответить на этот вопрос помогут несколько факторов, которые мы рассмотрим в этой статье. Это скорость соединения, стоимость, технология подключения и дополнительные услуги. Рассмотрим предложения основных провайдеров на июль 2024 года, взятые с сервиса 101internet.ru.

МТС

Скорость интернета: до 100 Мбит/с.

Стоимость: от 400 руб./мес.

Технология подключения: оптоволокно.

Услуги: в тарифные планы входят услуги телевидения (до 150 каналов), а также доступ к онлайн-кинотеатру KION. Возможность подключения своего Wi-Fi роутера или в аренду, рассрочку у провайдера.

Ростелеком

Скорость интернета: до 500 Мбит/с.

Стоимость: от 350 руб./мес.

Технология подключения: оптоволокно.

Услуги: в тарифные планы входят услуги интерактивного телевидения (до 200 каналов), доступ к видеотеке Wink, антивирусная защита и облачное хранилище данных. Акции на подключение роутера, который можно взять в аренду, рассрочку или выкупить. Также можно использовать свой маршрутизатор.

Дом.ру

Скорость интернета: до 1000 Мбит/с.

Стоимость: от 350 руб./мес.

Технология подключения: оптоволокно.

Услуги: в тарифы входят услуги цифрового телевидения (до 190 каналов), а также доступ к онлайн-кинотеатрам IVI, START, Amediateka, PREMIER, Кинопоиск. Возможность подключения к системе умного дома. Оборудование даётся в рассрочку или при полной оплате. Можно использовать свой роутер.

билайн

Скорость интернета: до 500 Мбит/с.

Стоимость: от 350 руб./мес.

Технология подключения: оптоволокно.

Услуги: в тарифные планы входят услуги цифрового телевидения (до 150 каналов), а также доступ к билайн ТВ. Роутер можно взять в аренду или использовать свой.

Tele2

Скорость интернета: до 500 Мбит/с.

Стоимость: от 600 руб./мес.

Технология подключения: оптоволокно.

Услуги: в тарифы входят услуги телевидения (до 100 каналов), а также доступ к онлайн-кинотеатрам Wink и More.tv. Маршрутизатор даётся в аренду, рассрочку, выкуп. Можно со своим.

Летай

Скорость интернета: до 500 Мбит/с.

Стоимость: от 275 руб./мес.

Технология подключения: оптоволокно.

Услуги: в тарифы входят услуги телевидения (до 220 каналов), а в один из пакетов ещё и мобильная связь. Роутер подключается по аренде, выкупу или приобретается отдельно.

Уфанет

Скорость интернета: до 900 Мбит/с.

Стоимость: от 370 руб./мес.

Технология подключения: оптоволокно.

Услуги: в тарифы входят услуги телевидения (до 255 каналов), доступ к платформе Ufanet TV, товары для умного дома. Wi-Fi роутер можно выкупить у провайдера или использовать свой.

Какой интернет лучше подключить в Казани?

Самые дешёвые тарифы в Казани предлагают Уфанет и Ростелеком. Однако самая высокая скорость интернета у Дом.ру. К домашнему интернету от МТС, Ростелеком, Tele2, билайн можно добавить мобильную связь.

Наиболее выгодный тариф зависит от ваших потребностей. Помимо цен, скорости интернета и условий оборудования обращайте внимание на льготные периоды. Например, у Tele2 и Ростелекома он доходит до 3 месяцев.