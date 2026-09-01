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ВТБ открыл в 1,5 раза больше международных аккредитивов для среднего и малого бизнеса

Служба новостей Автор статьи
Российские предприниматели стали активнее испол...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Российские предприниматели стали активнее использовать международные аккредитивы, что связано с ростом числа внешнеторговых контрактов и стремлением бизнеса минимизировать риски при расчетах. По итогам первого полугодия 2026 года ВТБ открыл в 1,5 раза больше аккредитивов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом на ВЭФ 2026 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Общий документарный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса по итогам первого полугодия вырос на 15% и превысил 950 млрд рублей.

В портфеле лидируют клиенты из сферы транспорта, инфраструктурного строительства, торговли и машиностроения. Продажи гарантий и аккредитивов в банке увеличились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Банк фиксирует повышенный спрос на документарные продукты среди участников ВЭД, в том числе на фоне активного развития торговли с Китаем. Количество аккредитивов, открытых по поручению клиентов сегмента СМБ в рамках внешнеторговых контрактов в 2026 году, увеличилось более чем на 50%, преобладающей валютой расчётов по указанным сделкам стал китайский юань.

Предприниматели все чаще используют аккредитивы не только для расчетов с зарубежными контрагентами, но и для финансирования, особенно в отраслях со сложными и долгосрочными контрактами: в производстве, строительстве, машиностроении и агропромышленном комплексе. Например, при реализации проектов с поставками оборудования, монтажом и обслуживанием, где нужен поэтапный контроль обязательств сторон.

«Документарные продукты - надежный инструмент для бизнеса при работе как с российскими, так и с зарубежными партнерами. Мы видим, что по мере расширения сотрудничества российских предпринимателей с Китаем все больше клиентов обращаются за сопровождением не только разовых сделок, но и сложных проектов.

Это говорит о том, что бизнес все активнее выстраивает долгосрочные торговые связи со странами АТР и заинтересован в банковских инструментах, которые снижают риски при заключении международных сделок и позволяют финансировать поставки на всех этапах», — рассказал Руслан Еременко.

ВТБ предлагает участникам ВЭД документарные продукты для работы с Китаем и другими странами своего присутствия. Как единственный российский банк с полноценным присутствием в Китае, ВТБ на эксклюзивной основе открывает клиентам аккредитивы с финансированием в юанях через филиал в Шанхае. Также клиентам доступен эксклюзивный комплекс сервисов для работы с КНР, собранный в технологичной Экосистеме ВЭД: поиск партнера с помощью базы поставщиков из Китая, организация прямых безопасных расчетов от 8 минут в контуре банка с трекингом платежа на каждом этапе, открытие счетов зарубежным контрагентам в ВТБ Шанхай в срок от одного дня, поддержка на переговорах, экспертиза контракта, перевод документов, инструменты защиты от валютного риска, кредиты и депозиты в юанях на индивидуальных условиях.

Напомним, в мае 2026 года закончилась интеграция ВТБ и ПБ.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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