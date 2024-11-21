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· 16+ · Анастасия Дмитриева

ВНЖ Испании через брак: полное руководство по оформлению

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Сегодня я расскажу вам о том, как получить вид на жительство в прекрасной Испании через брак. Это один из популярных способов легально переехать в эту солнечную страну. Давайте разберемся, что для этого нужно и как пройти весь процесс без лишних хлопот. Кстати, если вас интересует сколько стоит ВНЖ Испании, обязательно ознакомьтесь с актуальной информацией перед началом процедуры.

Подготовительный этап

Прежде чем начать оформление ВНЖ через брак, необходимо выполнить несколько важных шагов:

  1. Заключение брака:
    • Если брак заключается в Испании, обратитесь в местный ЗАГС (Registro Civil)
    • Для признания брака, заключенного за границей, потребуется его легализация
  2. Сбор необходимых документов:
    • Свидетельство о браке
    • Действующие паспорта обоих супругов
    • Справки о несудимости
    • Медицинские справки
    • Документы, подтверждающие финансовую состоятельность
  3. Перевод и легализация документов:
    • Все документы должны быть переведены на испанский язык официальным переводчиком
    • Необходимо заверить документы апостилем
  4. Подтверждение места жительства:
    • Договор аренды или документы о собственности на недвижимость в Испании

Подача заявления

После того как все документы собраны, можно приступать к подаче заявления:

  1. Запись на прием:
    • Запишитесь на прием в ближайшее отделение миграционной службы (Oficina de Extranjería)
    • Это можно сделать онлайн или по телефону
  2. Заполнение форм:
    • Заполните форму EX-01
    • Внимательно проверьте все данные перед подачей
  3. Оплата пошлины:
    • Размер пошлины может меняться, уточняйте актуальную информацию
    • Оплату можно произвести в банке или онлайн
  4. Подача документов:
    • Принесите все подготовленные документы и квитанцию об оплате пошлины на прием
    • Будьте готовы ответить на вопросы сотрудника миграционной службы

Процесс рассмотрения

После подачи заявления начинается процесс его рассмотрения:

  1. Сроки рассмотрения:
    • Обычно процесс занимает от 1 до 3 месяцев
    • В некоторых случаях может потребоваться больше времени
  2. Возможные дополнительные проверки:
    • Власти могут провести интервью с супругами
    • Могут быть запрошены дополнительные документы
  3. Проверка на фиктивность брака:
    • Будьте готовы доказать подлинность ваших отношений
    • Могут проверяться совместные фотографии, переписка, показания знакомых
  4. Ожидание решения:
    • Вы можете отслеживать статус вашего заявления онлайн
    • В случае положительного решения вас пригласят для получения карточки резидента

Помните, что испанская студенческая виза – это еще один способ легально находиться в Испании. Если у вас есть такая возможность, рассмотрите и этот вариант.

Получение ВНЖ

После одобрения вашего заявления наступает финальный этап:

  1. Получение решения:
    • Вам придет уведомление о положительном решении
    • В уведомлении будет указана дата и место получения карточки резидента
  2. Оформление карточки резидента:
    • Вам нужно будет лично явиться в указанное место
    • При себе необходимо иметь паспорт и фотографии
  3. Сроки действия ВНЖ:
    • Первоначально ВНЖ выдается на 1 год
    • После этого его можно продлевать каждые 2 года
  4. Права и обязанности:
    • С полученным ВНЖ вы имеете право работать в Испании
    • Вы обязаны проживать в стране не менее 183 дней в году

Жизнь в Испании с ВНЖ

Получив ВНЖ через брак, вы становитесь полноправным резидентом Испании. Вот несколько аспектов, которые стоит учитывать:

  1. Трудоустройство:
    • Вы можете работать без дополнительных разрешений
    • Рассмотрите возможность изучения испанского языка для расширения возможностей
  2. Социальное обеспечение:
    • Вы получаете доступ к системе социального страхования
    • Медицинское обслуживание в государственных клиниках становится бесплатным
  3. Образование:
    • Вы можете поступать в испанские учебные заведения на тех же условиях, что и граждане страны
  4. Путешествия:
    • С ВНЖ Испании вы можете свободно перемещаться по Шенгенской зоне
  5. Налогообложение:
    • Вы становитесь налоговым резидентом Испании
    • Обязаны декларировать все доходы, включая зарубежные

Продление и переход к постоянному ВНЖ

После получения первоначального ВНЖ важно помнить о его продлении:

  1. Сроки продления:
    • Первое продление через год
    • Последующие продления каждые два года
  2. Необходимые документы для продления:
    • Заявление на продление
    • Действующие паспорта
    • Подтверждение совместного проживания
    • Финансовые гарантии
  3. Переход к постоянному ВНЖ:
    • После 5 лет проживания в Испании вы можете подать на постоянный ВНЖ
    • Для этого потребуется сдать экзамен на знание испанского языка и культуры
  4. Путь к гражданству:
    • После 10 лет проживания в Испании вы можете претендовать на получение гражданства
    • Для супругов граждан Испании этот срок сокращается до 1 года

Возможные трудности и их решение

В процессе получения и проживания по ВНЖ через брак могут возникнуть некоторые сложности:

  1. Языковой барьер:
    • Решение: Запишитесь на курсы испанского языка
    • Используйте услуги переводчика при общении с официальными органами
  2. Бюрократические проволочки:
    • Решение: Будьте терпеливы и следуйте всем инструкциям
    • При необходимости обратитесь за помощью к юристу, специализирующемуся на миграционных вопросах
  3. Финансовые трудности:
    • Решение: Заранее спланируйте свой бюджет
    • Рассмотрите возможности удаленной работы или поиска работы в Испании
  4. Культурная адаптация:
    • Решение: Участвуйте в местных мероприятиях и общайтесь с соседями
    • Изучайте испанскую культуру и традиции
  5. Проблемы с продлением ВНЖ:
    • Решение: Внимательно следите за сроками и начинайте процесс продления заблаговременно
    • Сохраняйте все документы, подтверждающие ваше проживание и финансовое положение

Получение ВНЖ Испании через брак – это отличная возможность легально переехать в эту прекрасную страну. Главное – подойти к процессу ответственно и быть готовым к возможным проверкам. Помните, что искренние чувства и реальные отношения – это ключ к успешному получению и сохранению вида на жительство.Надеюсь, этот подробный гид поможет вам успешно пройти весь путь от подачи заявления до комфортного проживания в Испании. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к специалистам или в официальные органы. Удачи вам в новой испанской жизни!

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